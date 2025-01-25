بمنديل مخدر.. الداخلية تكشف حقيقة خطف طفلة في السويس

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ادعت قيام مجموعة من الأهالي بضبط شخص أثناء محاولته خطف طفلة باستخدام منديل مخدر بمحافظة السويس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بعد الفحص تبين أن حقيقة الواقعة تختلف. بتاريخ 14 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بلاغًا من عدد من الأهالي الذين تمكنوا من ضبط "عاطل له معلومات جنائية" لمحاولته التحرش بطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات أثناء تواجدها بمدخل العقار محل سكنها بدائرة قسم شرطة الأربعين.

بالانتقال والفحص وسؤال الطفلة ووالدها قررا بقيام المتهم بالدخول إلى العقارومحاولة التحرش بها ولدى قيامها بالصراخ فر هارباً إلا أن الأهالى تمكنوا من ضبطه.

وبمواجهة المتهم المذكور أيد ذلك ونفى قيامه بمحاولة تخديرالطفلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم المذكور..وتولت النيابة العامة التحقيق.