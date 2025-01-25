بعد تداول فيديو.. ضبط سائق وعاطل خطفا حقيبة طالبة في أسوان

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على سائق وعاطل، لاتهامهما بسرقة حقيبة طالبة بأسلوب الخطف في محافظة أسوان.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قائد مركبة "توك توك" وهو يقوم بسرقة حقيبة إحدى السيدات بأسلوب الخطف أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

وبالفحص، تبيّن أن الأجهزة الأمنية بأسوان تلقت بلاغًا من طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة دراو، يفيد بقيام شخصين يستقلان مركبة توك توك بخطف هاتفها المحمول ولاذا بالفرار أثناء سيرها بدائرة القسم.

تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما (سائق وعاطل – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أسوان). وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة وأرشدا عن الهاتف المسروق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.