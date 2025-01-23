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النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل

05:19 م الخميس 23 يناير 2025
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  • عرض 4 صورة
    تفتيش النيابة العامة لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
  • عرض 4 صورة
    تفتيش النيابة العامة لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
  • عرض 4 صورة
    تفتيش النيابة العامة لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
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القاهرة - مصراوي:

أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل أول أمس الثلاثاء تنفيذا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

فريق من أعضاء النيابة العامة زار وفتش مركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل، وتفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وزار فريق النيابة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

وتحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها. وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.

النيابة العامة تفتيش أبو زعبل تفتيش النيابة العامة مركز إصلاح وتأهيل أبو زعبل
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