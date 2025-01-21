للحد من النصب.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد 5 شركات سياحية بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 5 شركات سياحة تعمل "بدون ترخيص".

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "مباحث الوزارة - شرطة السياحة والآثار" أن عدداً من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص" تقوم بالنصب على المواطنين.

تبين أن 5 شركات سياحية تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها شركات مرخصة، رغم أن نشاطها غير قانوني. وقد قامت تلك الشركات بجمع مبالغ مالية من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة، بينما اتخذت مقرات مؤقتة في شقق مستأجرة لإدارتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب، وعُثر داخلها على عدد من المضبوطات، أبرزها: "صورة تأشيرة عمل بالخارج، مجموعة من كروت وأوراق الدعاية الخاصة بالشركات والإعلانات عن برامج سياحية داخلية، دفاتر قيد البرامج والرحلات، برامج الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفاتر استلام نقدية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثيف الجهود لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية حفاظًا على حقوق المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها، خاصة في مجال الأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة "بدون ترخيص"، وذلك لمكافحة محاولات النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات "حج، عمرة، برامج سياحية".