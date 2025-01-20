حملة أمنية لرفع الإشغالات بالطرق بمنطقة النزهة

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مالك محل تجاري في حي النزهة بالقاهرة بوضع بعض الإشغالات على رصيف المشاة، مما يعيق حركة المواطنين.

وأوضحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة أنها تنسيقًا مع الجهات المعنية قامت بتوجيه حملة استهدفت المنطقة محل الشكوى.

أسفرت جهود الحملة عن رفع الإشغالات وإزالة أسباب الشكوى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين، وتستمر الحملات الأمنية في المنطقة.