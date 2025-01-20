إعلان

حملة أمنية لرفع الإشغالات بالطرق بمنطقة النزهة

01:15 م الإثنين 20 يناير 2025

حملة أمنية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مالك محل تجاري في حي النزهة بالقاهرة بوضع بعض الإشغالات على رصيف المشاة، مما يعيق حركة المواطنين.
وأوضحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة أنها تنسيقًا مع الجهات المعنية قامت بتوجيه حملة استهدفت المنطقة محل الشكوى.
أسفرت جهود الحملة عن رفع الإشغالات وإزالة أسباب الشكوى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين، وتستمر الحملات الأمنية في المنطقة.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة رفع الإشغالات حملة أمنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بخطف طفلة بالدائري (تفاصيل)

إعلان

إعلان

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه
كيف تفعل مكالمات "الواي فاي" على هاتفك الأندرويد أو الآيفون؟