السجن المشدد 15 عامًا لمتهم شرع في قتل زوجته بمدينة نصر

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بالسجن المشدد 15 سنة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم "ع . م" في يوم 21 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر محافظة القاهرة، شرع في قتل المجني عليها زوجته عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك سلاحًا أبيضًا سكين، وما أن ظفر بها حتى باغتها بطعنة نافذة في بطنها ثم أنهال عليها بعدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها محدثاً بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق؛ قاصداً من ذلك إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمته وأوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حيلولة الأهالي دون موالاة تعديه على المجني عليها ومداركتها بالعلاج أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها، وقالت إنه على إثر خلافات سابقة بينها وبين المتهم وبتاريخ الواقعة وحال دلوفها إلى العقار محل إقامتهم فوجئت به واقفاً بمدخل العقار ممسك بسلاح أبيض سكين، وقام بالجري وراءها وطعنها طعنة بجانبها الأيسر فحاولت الفرار منه؛ إلا أنه تمكن من اللحاق بها وسدد لها عدة طعنات بالسكين محدثاً إصابتها بالصدر والبطن والظهر على النحو الوارد بالتقرير الطبي المرفق، وأن قصد المتهم من ذلك التعدي كان قتلها.