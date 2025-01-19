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سائق نقل ذكي ينتقم من راكبة ألغت الرحلة وينشر رقمها ويسبها.. والداخلية تقبض عليه

02:32 م الأحد 19 يناير 2025

سائق ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية، سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي؛ لاعتدائه على سيدة ونشر رقم هاتفها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية رصدت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تضرر السيدة من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي؛ لتعديه عليها بالسب اعتراضاً على إلغائها رحلة توصيلها بالقاهرة بالإضافة لقيامه بنشر رقم هاتفها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
بالفحص وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم ضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).

ضبط سائق فيسبوك وزارة الداخلية شركات النقل الذكي
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