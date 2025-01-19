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خناقة وسط الشارع.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل مشاجرة دموية بأكتوبر

10:15 ص الأحد 19 يناير 2025

مشاجرة

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كتب- صابر المحلاوي:

بدأت النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقاتها في واقعة مشاجرة عنيفة أسفرت عن إصابة شاب بطعنات متفرقة في جسده بمدينة السادس من أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى تفاصيل الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من ضبط طرفي المشاجرة، بعد إخطار اللواء سامح الحميلي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من رئيس قطاع أكتوبر يفيد بوقوع مشاجرة في منطقة أبناء الجيزة ووجود مصاب.

تحركت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات شخصية بين الطرفين، ما أدى إلى إصابة أحدهما بطعنات متفرقة.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تُواصل النيابة العامة التحقيق في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة النيابة العامة حادث طعن
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