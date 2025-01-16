جثتان ومصاب في حادث تصادم بمحور حسب الله الكفراوي

كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية أعلى محور حسب الله الكفراوي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا خلف محطة وقود بالطريق.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية في الاتجاه القادم من طريق الأوتوستراد اتجاه المقطم.

أسفر عن الحادث حالتي وفاة ومصاب يخضع للعلاج بمستشفى البنك الأهلي، وجنبت إدارة المرور حطام الحادث نهر الطريق.