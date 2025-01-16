سيدة تقود عملية اختطاف طفل في البحيرة وتطلب فدية من والده

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل في محافظة البحيرة، حيث تم ضبط شخصين وسيدة لقيامهم باختطاف الطفل.

وتعود الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من مالك مزرعة دواجن يفيد بخروج نجله البالغ من العمر 8 سنوات متجهًا إلى المدرسة، ثم اختفاءه وعدم عودته. وأوضح أنه تلقى اتصالًا من مجهولين طلبوا فدية لإعادة ابنه.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهم ثلاثة أشخاص، بينهم ربة منزل، وتم تحديد مكان احتجاز الطفل في منزل أحد المتهمين.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين وتحرير الطفل. وأقر المتهمون باستدراج الطفل أثناء توجهه للمدرسة، واصطحابه بسيارة ملاكي تعود لأحدهم، ثم طلبوا فدية من والد الطفل عبر اتصال هاتفي.

تم ضبط السيارة والهاتف المحمول المستخدمين في الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.