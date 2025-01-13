الداخلية تكشف حقيقة إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام احتجاجًا على تردي أوضاع احتجازهم.

وأوضح المصدر أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل توفر جميع الإمكانيات المعيشية والصحية، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه مروجي تلك الادعاءات التي تستهدف إثارة البلبلة.