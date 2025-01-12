غلق 138 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

كتب - علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 138 من المحال المخالفة لقرار الغلق، وذلك لعدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال 24 ساعة.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 138 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المخالفين على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.