"أكل فراخ الجيران".. تفاصيل ضبط شخص ربط "ثعلب" بصندوق سيارته



كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد سيارة ربع نقل بربط "حيوان" من عنقه بصندوق السيارة أثناء سيره على طريق "القاهرة / الإسماعيلية" الصحراوي.

بالفحص، تم تحديد السيارة وضبط قائدها المقيم بمحافظة الإسماعيلية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وأوضح أن الحيوان المشار إليه هو "ثعلب"، وأنه وبعض الأهالي قاموا بالتعدي على الثعلب لاتهامه بالتهام بعض الدواجن من منازلهم. ولذلك، قام بربط الحيوان بالسيارة لإلقائه في المنطقة الصحراوية أثناء سيره بالطريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.