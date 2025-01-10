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سيدة تقتحم صيدلية بسيارتها في السويس.. الداخلية تكشف التفاصيل

11:50 ص الجمعة 10 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صورة لاقتحام سيارة تقودها سيدة لإحدى الصيدليات بمنطقة الملاحة في محافظة السويس.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدتها، التي تبين أنها كانت تحاول ركن سيارتها أمام الصيدلية. وأثناء المحاولة، اختل توازنها وضغطت على دواسة البنزين بدلاً من الفرامل، مما أسفر عن اصطدام مقدمة السيارة بزجاج الصيدلية، ما أدى إلى كسره دون وقوع إصابات بشرية.

وتم التوصل إلى اتفاق صلح بين السيدة ومالك الصيدلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية محافظة السويس
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