جثة داخل محطة بنها و3 مصابين في حادث أمام أكاديمية الشرطة

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه صدمه القطار بمحطة بنها محافظة القليوبية اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة بنها إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة داخل محطة السكة الحديد وتبين أن قطارا اصطدم بالضحية فأودى بحياته في الحال.

في سياق آخر، أصيب مأمور قسم ثان مدينة نصر ومجند نتيجة تصادم سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل تابعة لإدارة المرور أمام أكاديمية الشرطة.

ونقل المصابون الثلاثة إلى مستشفى مبارك العسكري للعلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق البطيء.