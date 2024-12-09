قرار قضائي بشأن متهمين بقتل زوج شقيقتهما في دار السلام

كتب- أحمد عادل:

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 15 ديسمبر الجاري، كأولى جلسات محاكمة شقيقان متهمان بقتل زوج شقيقتهما في دار السلام.

كشفت التحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهمان "رضا. ن. ك" و"محمد. ن. ك"، خلال تحقيقات النيابة العامة، بارتكابهما جريمة قتل زوج شقيقتهما في دار السلام، عندما أقدم المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "سنجة" والمتهم الثاني ماسكًا "مطواة"، فسددا له عدة طعنات حتى أنهيا حياته في الحال.

أوضحت التحقيقات عن تفاصيل مروعة حول الجريمة، وأوضحت أن المتهم الأول كان يسير بأحد شوارع المنطقة، وفؤجي بسير نجل شقيقته "فهد.ف""مستقلًا دراجة نارية "توك توك"، يعمل عليه وبصحبته شقيقه "جاسر .ف"، وفوجئ بقيام نجل شقيقته الأول بالبصق على وجهه، فتمكن من استقلال التوك توك معهم بالخلف وطلب منه التوقف وحال معاتبته لنجل شقيقته، حدثت مشادة تطورت لمشاجرة مرة أخرى، وقام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سنجة"، كانت بحوزته وأحدث إصابتهم وأصيب نجل شقيقته بجرح قطعي بكف اليد.

وأضافت التحقيقات، أنه عند قيام المتهم بالتعدي على نجل شقيقته، ذهب إلى مسكنه وقال "أخد حقي وعورتهم"، إلا أنه فؤجي بقدوم المجني عليه لمعرفة تفاصيل ما حدث والمشادة بينهم وتطورها لمشاجرة، كما حضر المتهم الثاني ماسكًا سلاح أبيض "مطواة"، واشترك مع شقيقه وتعدوا على المجني عليه حتى أنهوا حياته في الحال.

تابعت التحقيقات، أن المتهمان والمجني عليه تربطهم علاقة نسب حيث أن المجني عليه زوج شقيقة المتهمان، لكنهما تخلصا منه بسبب خلافات مع نجله.