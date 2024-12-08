لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مزرعة بالعياط

06:13 م الأحد 08 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة بمركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة بقرية برويش.

تحريات المباحث بينت مصرع ناصر ربيع محمد ٤٧ سنة صعقًا بالكهرباء في أثناء توصيله للتيار بمزرعة خضروات بالمنطقة الجبلية.

أودعت الشرطة جثة الضحية ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

صعق كهربائي توصيل الكهرباء العياط عامل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كسر ماسورة غاز في أبو رواش والحماية المدنية تتدخل

إعلان

إعلان

الدولار يقفز 22 قرشا ويسجل رقما قياسيا جديدا في بداية التعاملات اليوم بالبنوك
ليلة سقوط بشار : أفراح في دمشق وحلم العودة يتجدد- تغطية خاصة