مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مزرعة بالعياط

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة بمركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة بقرية برويش.

تحريات المباحث بينت مصرع ناصر ربيع محمد ٤٧ سنة صعقًا بالكهرباء في أثناء توصيله للتيار بمزرعة خضروات بالمنطقة الجبلية.

أودعت الشرطة جثة الضحية ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.