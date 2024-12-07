قرار قضائي بشأن بلوجر دهس شخصا في التجمع الخامس

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنح القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة البلوجر "ي. ر." على خلفية اتهامه بالقتل الخطأ بعد دهس شخص في القاهرة الجديدة، لجلسة 10 ديسمبر.

وكانت النيابة العامة أحالت بلوجر شهير يدعى "ي. ر." للمحاكمة على خلفية اتهامه بقتل شخص خطأ، بعد دهسه بسيارته في منطقة التجمع الخامس.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة التجمع، يفيد بوقوع حادث سير ووفاة شخص، بالانتقال والفحص تبين أن المتهم ي.ر. تسبب في حادث دهس شخص بالقاهرة الجديدة.