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5 حالات اختناق في حريق هائل بمخزن أدوات منزلية ببهتيم

12:00 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

حريق اندلع بمخزن - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

سجل حريق هائل بمخزن أدوات منزلية ببهتيم 5 حالات اختناق مساء الخميس.

تلقى مدير إدارة الدفاع المدني بالقليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار ببهتيم.

4 سيارات إطفاء دفع بها مدير الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري وبالتنسيق مع مأمور القسم.

وتبين بالفحص اندلاع حريق بمخزن أدوات منزلية أسفل عقار بمساكن إدكو، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين بحالات اختناق.

في سياق متصل، اندلع حريق هائل بمخزن كرتون بالطابق الأول ببرج العباسي بزهراء مصر القديمة، والمكون من 12 طابقًا، وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران.

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