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قرار قضائي جديد بشأن 10 دعاوى سب وقذف ضد مرتضى منصور

02:21 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

مرتضى منصور

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كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في 10 دعاوى مقامة من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم، بتهمة السب والقذف، لجلسة 28 يناير المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لاتخاذ إجراءات الرد.

كان المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، يتهمه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي.

مرتضى منصور المحكمة الاقتصادية السب والقذف النائب العام محمود الخطيب
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