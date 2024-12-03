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ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه

11:48 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

تجارة العملة

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كتبت - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدة قضايا اتجار في العملة الأجنبية، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط مبلغ مالي قدره 8 مليون جنيه، من متاجري العملة.

جاءت هذه الضبطيات في إطار الجهود المستمرة لقطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

تستهدف هذه الحملات إيقاف المضاربة بأسعار العملات الأجنبية من خلال الإخفاء المتعمد لها عن التداول، وهو ما يمثل تهديداً للاقتصاد القومي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمينكتبت - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدة قضايا اتجار في العملة الأجنبية، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط مبلغ مالي قدره 8 مليون جنيه، من متاجري العملة.
جاءت هذه الضبطيات في إطار الجهود المستمرة لقطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تستهدف هذه الحملات إيقاف المضاربة بأسعار العملات الأجنبية من خلال الإخفاء المتعمد لها عن التداول، وهو ما يمثل تهديداً للاقتصاد القومي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتستمر الأجهزة الأمنية في تكثيف حملاتها لمكافحة هذه الجرائم.
، وتستمر الأجهزة الأمنية في تكثيف حملاتها لمكافحة هذه الجرائم.

تجارة العملة العملة الأجنبية ضبط قضايا اتجار
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