"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 38 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب - علاء عمران:

نفذ قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديريات أمن أسوان ودمياط حملات أمنية موسعة استهدفت ضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بالإضافة إلى المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت الحملة في مديرية أمن أسوان عن ضبط 3 قضايا اتجار في المخدرات، حيث تم ضبط 6.9 كيلو جرام من الحشيش، 2 كيلو جرام من البانجو، وكميات من الشابو بحوزة 4 متهمين، 2 منهم لهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص، تتضمن بندقية آلية و2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات. كما تم تنفيذ 667 حكم قضائي متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط، تم ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.7 كيلو جرام من الحشيش، 13.5 كيلو جرام من البانجو، 7 كيلو جرام من الهيدرو، وكميات من الهيروين بحوزة 7 متهمين، 6 منهم لهم معلومات جنائية. كما تم ضبط قطعتين سلاح ناري غير مرخص فردين محليين وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.