ضبط 136 سلاحًا ناريًا و379 قضية مخدرات وتنفيذ 85 حكمًا قضائيًا متنوعًا

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 136 قطعة سلاح ناري، 379 قضية مخدرات وتنفيذ 85945 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 17 متهمًا هاربًا، وضبط 19 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 282 دراجة نارية مخالفة، وضبط 20633 مخالفة مرورية متنوعة. وتم فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 15 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.