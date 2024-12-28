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غلق 165 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

12:21 م السبت 28 ديسمبر 2024

ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 165 من المحال لمخالفتها وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 165 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة الداخلية مجلس الوزراء استهلاك الكهرباء
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