خلي بالك... رادارات السرعة تلتقط 23 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات - التي شُنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن تحرير 37,084 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 538 مخالفة للسير بدون تراخيص، و19 مخالفة لدراجات نارية، و23,788 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و9 مخالفات تتعلق بالمواقف العشوائية، و1,178 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.