بحوزته 1.6 مليون قطعة.. ضبط عامل حول منزله ورشة تصنيع ألعاب نارية

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عامل؛ حول منزله بالفيوم ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم أفادت قيام (عامل له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمنزله لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

تم استهداف المتهم بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (1.650مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأجهزة والخامات والأدوات المستخدمة في التصنيع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





