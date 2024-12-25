خلافات قديمة تنتهي بجريمة قتل في المرج.. والنيابة تحقق

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالمرج تحقيقات موسعة في واقعة مقتل شاب طعنًا على يد آخر إثر خلافات سابقة بينهما.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، مع تفريغ كاميرات المراقبة بالموقع لكشف ملابسات الجريمة، كما صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من التشريح.

تعود الواقعة لتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي عن العثور على جثة شاب ملقاة بأحد الشوارع.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شاب يجمعه خلاف سابق مع المجني عليه، وبيوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم باستلال سلاحًا أبيض وسدد طعنات نافذة للمجني عليه حتى سقط قتيلًا.

تم القبض على المتهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.