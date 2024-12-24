"بـ "كوكتيل مخدرات وسلاح".. ضبط 11 عنصرًا إجراميًا في حملات أمنية بأسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

نفذ قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديريات أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية مكثفة لاستهداف حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

مديرية أمن أسوان

تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.4 كيلو جرام من مخدر الحشيش و2.5 كيلو جرام من مخدر البانجو بحوزة 4 متهمين.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص، تشمل بندقية خرطوش واثنين فرد خرطوش وعددًا من الطلقات، وتنفيذ 810 أحكام قضائية متنوعة.

مديرية أمن دمياط

ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.1 كيلو جرام من مخدر الحشيش و12.5 كيلو جرام من مخدر البانجو و9 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص تشمل 3 أفراد محليين وعددًا من الطلقات بحوزة 7 متهمين، 6 منهم لديهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها."