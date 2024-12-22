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6 مصابين في تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري

06:39 م الأحد 22 ديسمبر 2024

حادث تصادم بين سيارتين

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في اصطدام سيارتين أعلى الطريق الدائري مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الدائري.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة نقل مع ميكروباص أمام نزلة السلام اتجاه التجمع الخامس، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج، ويعمل رجال المرور على سحب الكثافات الناتجة عن الحادث.

في سياق متصل أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق الفيوم أمام المقابر في اتجاه الفيوم.

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