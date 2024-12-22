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ضبط 5 أشخاص يفرضون أموالًا على أصحاب السيارات أمام المولات بالتجمع

02:53 م الأحد 22 ديسمبر 2024

تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر مالكي بعض السيارات من سائقي سيارات أمام عدد من المولات التجارية بالتجمع، وضبط مرتكبي الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تضرر مالكي بعض السيارات من سائقي سيارات أمام عدد من المولات التجارية بالتجمع الأول بالقاهرة، حيث كانوا يطلبون مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالانتظار في المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 5 أشخاص، لقيامهم باستغلال الشوارع المحيطة بعدد من المولات التجارية للحصول على مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

أجهزة الأمن وزارة الداخلية التجمع الأول
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