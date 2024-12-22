"الدنيا خربت في ثواني".. التفاصيل الكاملة لحريق مطعم "تفويلة" في فيصل

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة صباح اليوم الأحد عن ملابسات الحريق الضخم الذي اندلع في مطعم "تفويلة" الواقع بشارع ضياء بمنطقة فيصل.

وأظهرت التحقيقات أن النيران امتدت من المطعم إلى المحلات التجارية المجاورة وعدد من الشقق السكنية، بالإضافة إلى سيارة كانت متوقفة بالقرب من الموقع.

وأفادت النيابة أن الخسائر المادية الأولية تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، كما تم الاستماع إلى شهادات سكان العقار المحترق وشهود العيان، مع تكليف لجنة هندسية بمعاينة المبنى المتضرر للتأكد من سلامته.

وأمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي للتحقيق في أسباب الحريق، حيث تم التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للمطعم لتحليلها والتحقق من وجود أي شبهة جنائية.

شهود العيان أكدوا أن الحريق اندلع خلال ساعات العمل، حيث علق أحدهم: "الدنيا خربت في ثواني"، مشيرًا إلى سرعة انتشار النيران التي أدت إلى دمار المطعم بالكامل قبل تمكن الحماية المدنية من السيطرة عليها بعد نحو 40 دقيقة من الاشتعال.

فور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب النهائية وراء اندلاع الحريق، مع العمل على حصر الأضرار المادية وضمان سلامة المواطنين والممتلكات المحيطة.