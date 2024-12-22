"شقى عمري راح".. لحظات عصيبة وسط جحيم مطعم تفويلة بفيصل

كتب - محمد شعبان:

ساعات عصيبة عاشها سكان حسن محمد بشارع فيصل غرب الجيزة، حريق هائل التهم مطعم تفويلة وحوله إلى ركام قبل امتداد النار إلى الشقق السكنية أعلاه.

الحريق اندلع في العقار رقم 302 ناصية شارع عبيدة بن الجراح من فيصل الرئيسي، والمكون من أرضي و5 طوابق.

شرارة البداية مصدرها مطعم تفويلة بالطابق الأرضي قبل امتداد النيران إلى باقي الطوابق بشكل جزئي وسط حالة من الرعب سيطرت على الحاضرين.

ألسنة النيران التهمت المطعم وحولته إلى قطعة فحم بينما يجلس صاحبه على حافة الرصيف يندب حظه العاثر "شقى عمري راح".

فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الدفاع المدني أنقذت مسنا يدعى غلاب صديق 82 سنة من الموت اختناقا بالدخان ونقلته إلى مستشفى الهرم للعلاج.

رئيس حي الهرم انتدب لجنة هندسية لمعاينة العقار المتضرر واتخاذ الإجراءات اللازمة مع توجيه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم حيال العقار.