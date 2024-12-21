رصاصة في الرأس.. حبس المتهم بقتل نجل شقيقته بالوراق

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل نجل شقيقته رميًا بالرصاص، بسبب خلاف مالي بينهما بمنطقة الوراق في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل طالب، يبلغ من العمر 18 عامًا، رميًا بالرصاص بدائرة قسم شرطة الوراق.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطالب مصاب بطلق ناري، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو خال المجني عليه، بسبب خلاف مالي بينهما، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه إلى خاله لحل الخلاف بينهما، لكن حال مغادرته استل المتهم سلاحًا ناريًا وصوب طلقة في رأس نجل شقيقته ليسقط قتيلا.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.