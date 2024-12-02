مهندس ديكور ينهي حياة زوجته في التجمع الخامس

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفاصيل وفاة ربة منزل داخل المستشفى بعد تعرضها لوصلة ضرب مبرح على يد زوجها بالتجمع الخامس.

مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى السعودي الألماني، مُدرسة مصابة بكسور وكدمات متفرقة ووفاتها لاحقًا ووجود شبهة جنائية.

التقرير الطبي أفاد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموي وتجمع صديدي وفشل كلوي ما أثار شكوك والدتها، فتوجهت إلى قسم الشرطة واتهمت زوجها بقتلها.

تحريات المباحث توصلت إلى أن "مرام" دخلت في مشادة كلامية مع زوجها "مهندس ديكور" بسبب خلافات زوجية، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الأخير عليها بالضرب محدثًا إصابتها بجروح في البلعوم وكسر بغضروف الحنجرة.

بتقنين الإجراءات ألقت الشرطة القبض على المتهم واصطحبته مأمورية إلى النيابة العامة للتحقيق.