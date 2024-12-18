بعد 11 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 5 أشخاص، 4 منهم لهم معلومات جنائية سابقة، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا متخصصًا في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة باستخدام أسلوب "قطع الأسلاك"، وهو الأسلوب الذي اعتمدوا عليه في سرقة الدراجات النارية من مناطق مختلفة.

كما تمكنت الشرطة من ضبط الدراجات المستولى عليها، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.