لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضبط سائق وضع ملصق خادش للحياء على سيارته

04:35 م الأحد 15 ديسمبر 2024

ضبط سائق _ ارشيفيه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بوضع ملصق خادش للحياء على الزجاج الخلفي للسيارة قيادته حال سيره بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

ضبط سائق ملصق خادش للحياء مواقع التواصل الاجتماعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"4 موظفين أغمى عليهم ورا بعض".. لحظات عصيبة داخل بنك شهير بالمهندسين

إعلان

إعلان

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض
انخفاض مفاجئ.. سعر الدولار يعكس اتجاهه في 8 بنوك