ضبط سائق وضع ملصق خادش للحياء على سيارته

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بوضع ملصق خادش للحياء على الزجاج الخلفي للسيارة قيادته حال سيره بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.