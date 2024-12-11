غلق 135 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 135 محلًا لمخالفتها وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 135 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.