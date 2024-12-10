شهود عيان يروون تفاصيل مثيرة عن انهيار عقار العباسية

كتب ـ رمضان يونس:

روى عدد من شهود العيان كواليس انهيار عقار مكون من 5 طوابق بحي الوايلي، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص.

أنهت قوات الدفاع المدني بالقاهرة عمليات البحث عن ضحايا عقار الوايلي المنهار بعد حوالي 9 ساعات من الجهود المكثفة لرفع الأنقاض.

أخلت الشرطة ثلاثة عقارات مجاورة للعقار المنهار كإجراء احترازي، مع فصل التيار الكهربائي والغاز والمياه لتجنب أي تسريبات أو مخاطر إضافية.

وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج الجثة الثامنة لضحايا الحادث، التي تعود لرجل مسن يُدعى "عم أنور"، حيث تم نقلها إلى مشرحة المستشفى بمعرفة سيارات الإسعاف.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ9 سيارات إسعاف مجهزة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى موقع الإبلاغ عن حادث سقوط عقار سكني، مكون من 6 طوابق، بمنطقة حي الوايلي، في محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصر المبدئي للإصابات، والوفيات الناتجة عن الحادث، يفيد بوفاة 8 مواطنين من سكان العقار، وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش.