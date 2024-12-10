النيابة العامة بالجيزة تحقق في حادث تصادم أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين

كتب- صابر المحلاوي :

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وتوك توك، على طريق منشية دهشور أبو رجوان بمنطقة البدرشين في الجيزة، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.

وطلبت النيابة العامة من الأجهزة الأمنية إجراء تحريات للوقوف على ملابسات الحادث وكشف تفاصيله.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن التصادم أسفر عن وفاة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل الأجهزة الأمنية حاليًا جمع الأدلة، بما في ذلك سماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة لتحديد تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.