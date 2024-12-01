بسبب غيرتها.. فتاة تقتل حبيبها السابق ثم تنتحر في أضنة

وكالات

في حادث مأساوي شهدته مدينة أضنة التركية، أقدمت فتاة تُدعى إيبرو عائشة بيياز، البالغة من العمر 27 عامًا، على قتل حبيبها السابق رمضان أريجي (26 عامًا)، بسبب غيرتها بعد أن علمت بخطوبته لفتاة أخرى.

ووفقًا لمصادر محلية، وقع الحادث داخل سيارة كان يقودها أريجي، حيث نشب بينهما خلاف حاد، أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين. خلال هذا الشجار، أخرجت إيبرو مسدسًا وأطلقت النار على أريجي من الخلف، مما أسفر عن مقتله على الفور.

بعد تنفيذ جريمتها، أقدمت إيبرو على الانتحار بنفس السلاح، حيث أطلقت النار على صدرها. توقفت السيارة بعد الاصطدام بشجرة، مما أدى إلى اكتشاف الحادث من قبل السلطات المحلية التي هرعت إلى مكان الواقعة.

تم نقل جثتي الضحيتين إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في أضنة لإجراء الفحوصات اللازمة. يُعتقد أن دافع الجريمة كان ناتجًا عن الغيرة الشديدة التي شعرت بها إيبرو تجاه ارتباط أريجي بامرأة أخرى بعد انفصالهما، مما دفعها إلى ارتكاب هذا الفعل المأساوي.