في الجيزة والإسكندرية.. الداخلية تضبط 193 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيًا



كتب- علاء عمران:

شرطة التموين تضبط مخازن غير مرخصة لتجارة السجائر بأعداد ضخمة في الجيزة والإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط مخزنين غير مرخصين لتجارة السجائر في كل من الجيزة والإسكندرية، حيث تم العثور على كميات ضخمة من السجائر مجهولة المصدر.

وفي الواقعة الأولى، تم ضبط المدير المسؤول عن مخزن السجائر في منطقة الحوامدية بالجيزة، وبحوزته أكثر من 172 ألف عبوة سجائر.

أما في الإسكندرية، تم ضبط شخصين مسئولين عن مخزن لتجارة السجائر غير المرخص في منطقة مينا البصل، حيث عُثر بحوزتهما على 21 ألف عبوة سجائر مهربة جمركياً، بالإضافة إلى 1.7 مليون جنيه حصيلة نشاطهما غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لملاحقة باقي العناصر المتورطة في هذه الأنشطة الإجرامية.