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اشتعال سيارة ونجاة قائدها في المنيرة الغربية

04:53 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

حريق سيارة

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كتب - محمد شعبان:

اشتعلت سيارة بميدان العمارة بحي المنيرة الغربية شمال الجيزة دون إصابات.

تلقى مأمور قسم شرطة المنيرة الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة بشارع بشتيل.

دفع مديرإدارة الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال سيارة بجوار محل كشري، وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح.

حريق سيارة المنيرة الغربية الحماية المدنية ميدان العمارة الجيزة النجدة
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