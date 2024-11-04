مخدرات وسلاح وتنفيذ أحكام.. الداخلية تطارد تجار الكيف في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

نفذ قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديريتين أمن أسوان، ودمياط، حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية.

ففي مديرية أمن أسوان، تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة حيث عثر بحوزة 3 متهمين على 7.1 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدرات الشابو والهيروين، كما تم ضبط قطعة سلاح ناري غير مرخص من نوع فرد محلي، وتم تنفيذ 609 أحكام قضائية متنوعة.

أما في مديرية أمن دمياط، فقد تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث عثر بحوزة 4 متهمين على 6.7 كيلو جرام من مخدر الحشيش و7.5 كيلو جرام من مخدر البانجو و11 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط ثلاث قطع سلاح ناري عبارة عن 3 أفراد محلية وعدد من الطلقات، 3 من المتهمين لديهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.