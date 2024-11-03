جثة طفل بمدخل عقار بالمعادي والشرطة تحقق

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن على جثة طفل بمدخل عقار بحي المعادي جنوب القاهرة اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بمدخل عقار في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لطفل اختل توازنه وسقط من علو بالعقار رقم 75 بشارع السد العالي وعدم وجود شبهة جنائية.

فرضت الشرطة كردونًا بمحيط الجثة انتظارًا لوصول فريق من النيابة العامة تمهيدًا لنقلها إلى ثلاجة المستشفى.