حملة أمنية بالقاهرة تنجح في ضبط تاجر هواتف محمولة مهربة ومواد محظورة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر هواتف محمولة أثناء استقلاله سيارة وبحوزته عدد من الهواتف المحمولة المهربة جمركيًا ومبالغ مالية بعملة أجنبية في المعادي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بالإتجار في الهواتف المحمولة، وأقر بتحصله على المضبوطات من شخص آخر يحمل جنسية إحدى الدول، حيث تم ضبط هذا الشخص أيضًا وبحوزته مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، إضافة إلى عدد من هواتف المحمول ومستلزماتها، 570 علبة سجائر مختلفة الأنواع، و701 علبة عقاقير طبية ومستحضرات تجميل.

وأقر المتهم بأن جميع المضبوطات كانت بهدف الإتجار، بينما كانت المبالغ المالية من متحصلات البيع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.