لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حملة أمنية بالقاهرة تنجح في ضبط تاجر هواتف محمولة مهربة ومواد محظورة

04:52 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

حملة أمنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر هواتف محمولة أثناء استقلاله سيارة وبحوزته عدد من الهواتف المحمولة المهربة جمركيًا ومبالغ مالية بعملة أجنبية في المعادي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بالإتجار في الهواتف المحمولة، وأقر بتحصله على المضبوطات من شخص آخر يحمل جنسية إحدى الدول، حيث تم ضبط هذا الشخص أيضًا وبحوزته مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، إضافة إلى عدد من هواتف المحمول ومستلزماتها، 570 علبة سجائر مختلفة الأنواع، و701 علبة عقاقير طبية ومستحضرات تجميل.

وأقر المتهم بأن جميع المضبوطات كانت بهدف الإتجار، بينما كانت المبالغ المالية من متحصلات البيع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

حملة أمنية ضبط تاجر هواتف محمولة مهربة مديرية أمن القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر
وفاة الفنان خالد جمال الدين
وداع حزين.. تشييع مدرب الغطس ضحية حادث غرق لانش مرسى علم
النصر للسيارات: نعمل على إنتاج 10 سيارات في الساعة
مصر تُرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)