الحكم في إعادة إجراءات طبيب متهم بهتك عرض شقيقة زوجته بأكتوبر.. اليوم

كتب- رمضان يونس:

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة إجراءات طبيب تجميل متهم بهتك عرض شقيقة زوجته بمدينة أكتوبر.

وفي 29 أبريل الماضي قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم غيابيا بالإعدام شنقا، لإدانته بهتك عرض الطفلة المجني عليها.

وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

كان قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا في أواخر أغسطس الماضي من سيدة يفيد بتعرُّض ابنتها ذات الـ 15 عاما، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى "م" "مشكو فى حقه".

وأضافت السيدة في البلاغ، أن المتهم ذلك أقنع المجني عليها، وعاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة خلال إقامتها معهم.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم القضية 9244 لسنة 2023 قسم شرطة أول أكتوبر، أن المتهم أقدم على معاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عدة مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقة، وأقنعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، واصطحبها لشقته لمدة 4 أيام.