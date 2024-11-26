مكافحة المخدرات تكشف حيلة مسجل خطر لغسل 150 مليون جنيه
06:59 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
القاهرة - مصراوي:
اضطلعت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر بالجيزة.
التحريات أثبتت قيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها.
المتهم حاول إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) وقدرت الممتلكات بـ 150مليون جنيه.
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