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مكافحة المخدرات تكشف حيلة مسجل خطر لغسل 150 مليون جنيه

06:59 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

غسيل-الأموال

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القاهرة - مصراوي:

اضطلعت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر بالجيزة.

التحريات أثبتت قيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها.

المتهم حاول إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) وقدرت الممتلكات بـ 150مليون جنيه.

غسيل أموال مكافحة المخدرات الجيزة مسجل خطر
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