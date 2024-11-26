كواليس سقوط عصابة بـ3 أرواح في الحوامدية

كتب - محمد شعبان:

قادت الصدفة رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة للإيقاع بتشكيل عصابي تخصص عناصره في سرقة قائدي السيارات ومرافقيهم بعد تعدد البلاغات بمراكز جنوب المحافظة.

اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بضبط الأهالي للص حاول سرقة سائق تروسيكل نطاق دائرة مركز الحوامدية.

بمناقشة المتهم أمام الرائد محمد فهمي رئيس مباحث الحوامدية، تبين أنه ضمن تشكيل عصابي يضم 4 آخرين تخصصوا في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه على الطريق.

المتهمون يتخذون جبال الصف نقطة انطلاق لتنفيذ جرائمهم والعودة للاختباء في كهوفها بعيدًا عن أعين الشرطة. اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة قاد مأمورية استهدفت مكان اختباء المتهمين.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب تمكن من ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب نحو 5 بلاغت بذات الطريقة وتصريفهم المسروقات لدى اثنين من عملائهما وأمكن ضبطهما.