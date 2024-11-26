الداخلية تضبط 8 شركات و4 مكاتب سياحية "بدون ترخيص" للنصب على المواطنين

كتب- علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إجراءات حاسمة في مواجهة الشركات التي تمارس أعمالها دون التراخيص اللازمة، تحسبًا لاستغلال المواطنين والنصب عليهم تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية متنوعة.

وكشفت معلومات وتحريات أجهزة الأمن عن قيام 8 شركات و4 مكاتب سياحية "بدون ترخيص" بالنصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بأنها شركات مرخصة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تعمل فيه من مقرات مؤقتة داخل شقق مستأجرة.

كما تبين أن هذه الشركات قامت بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية وحج وعمرة، وتمكنت من جمع أموال طائلة تحت ذرائع كاذبة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، حيث عُثر داخل مقرات الشركات على عدد من المضبوطات التي تشمل جوازات سفر، تأشيرات زيارة وسفر، تذاكر طيران، باركودات خاصة ببوابة العمرة المصرية، استمارات حجوزات للرحلات السياحية، برامج عمرة وسياحة داخلية، بالإضافة إلى العديد من الدعاية الدعائية المتعلقة بالرحلات، وكشوف بأسماء العملاء والمبالغ المالية المحصلة منهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات. ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، واستمرارًا للرقابة المشددة على الشركات العاملة في مجال السياحة "بدون ترخيص".

وتدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع الشركات السياحية التي لا تملك التراخيص الرسمية، خاصة مع اقتراب موسم الحج، وذلك لحماية أنفسهم من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.

وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص".