الداخلية تواصل تسهيل استخراج الخدمات والمستندات الشرطية للمواطنين

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات الإنسانية والمرضية وكبار السن في مقراتها، حيث تم تقديم التيسيرات اللازمة لهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم بسرعة وفاعلية، وذلك حرصًا على تقديم الدعم الكامل للمواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات الشرطية في جميع المواقع الشرطية، وهو ما يُعد من الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى مراعاة حقوق الإنسان وتيسير حصول المواطنين على الخدمات والمستندات الشرطية، وخاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.