لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الداخلية تواصل تسهيل استخراج الخدمات والمستندات الشرطية للمواطنين

02:54 م الأحد 24 نوفمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.
وقامت أقسام الإدارة المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات الإنسانية والمرضية وكبار السن في مقراتها، حيث تم تقديم التيسيرات اللازمة لهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم بسرعة وفاعلية، وذلك حرصًا على تقديم الدعم الكامل للمواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات الشرطية في جميع المواقع الشرطية، وهو ما يُعد من الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى مراعاة حقوق الإنسان وتيسير حصول المواطنين على الخدمات والمستندات الشرطية، وخاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وزارة الداخلية الإدارة العامة للجوازات والهجرة كبار السن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قوافل المحافظات.. استخراج 6131 بطاقة رقم قومي و24 ألف "مصدر مميكن"

إعلان

إعلان

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية